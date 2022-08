Haaland spet blestel, Arsenal še petič zapored, Liverpool tokrat do zmage po preobratu SiOL.net Najboljši angleški klubi nadaljujejo prvenstvo s tekmami petega kroga že med tednom, tik pred koncem poletnega prestopnega roka, ki je na Otoku že poskrbel za ogromno odmevnih zgodb in sklenitev sodelovanj. Poraja se vprašanje, kakšna bo usoda Cristiana Ronalda. Bo 37-letni zvezdnik Manchester Uniteda ostal v rdečem dresu in v četrtek gostoval pri Leicester Cityju? Obetajo se zelo pestri dnevi. Ch...

Sorodno

Oglasi