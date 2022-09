Slovenija začenja svoj boj v 'skupini smrti' 24ur.com Že tretjič zapored evropsko prvenstvo v košarki gostijo štiri države, zaključni boji bodo v Berlinu, slovenska reprezentanca pa skupinski del začenja v Kölnu. Tam je zbrana tudi naša celotna televizijska ekipa, ob novinarki Sanji Modrič še Peter Vilfan in Saša Dončič. Pred začetkom so spregovorili o skupini B, ki so jo po opravljenem žrebu poimenovali 'skupina smrti'. Gostiteljica Nemčija bo imel...

Sorodno









Oglasi