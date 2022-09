Znani obrazi in celotna Slovenija skupaj za naše košarkarje 24ur.com Napočil je čas, da slovenski košarkarji ubranijo naslov evropskih prvakov, ki so ga uspešno osvojili leta 2017. Tako takrat kot tudi letos bo skupaj z našimi fanti dihala celotna Slovenija, zato vse zveste navijače vabimo, da sodelujejo v prav posebni nagradni igri. Ta bo potekala na Instagram in Facebook profilu @poptvprogram. Skupaj ustvarjamo navdušenje!

