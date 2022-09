Po zaključenem pregledu prejete ponudbe in ugotovitvi neizpolnjevanja razpisnih pogojev so iz Zavoda za blagovne rezerve RS sporočili, da so sprejeli odločitev o neoddaji naročila. Iz Zavoda za blagovne rezerve RS so sporočili, da so zaključili z rednimi postopki pregleda prejete ponudbe za razširjen odkup pšenice letnika 2022. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je Zavod po opravljenem pregledu ...