Pomembni veliki in mali kmetje Gorenjski glas Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na sejmu Agra predstavilo dopolnjen strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Ministrica Irena Šinko je dejala, da so za Slovenijo pomembni tako veliki kot mali pridelovalci...

