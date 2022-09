Odslej S&T Iskratel in kar dva glavna direktorja zurnal24.si "Telekomunikacijsko podjetje Iskratel, d.o.o., Kranj in ponudnik informacijskih rešitev S&T Slovenija, d.o.o., sta se z današnjim dnem, 1. septembrom, združila v S&T Iskratel d.o.o. z dolgim imenom S&T Iskratel, informacijske in komunikacijske rešitve, d.o.o., ter sedežem v Kranju," so danes sporočili iz družbe v Kranju.

Sorodno

Oglasi