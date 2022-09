Iskratel in S&T Slovenija združena v enotno podjetje Monitor Telekomunikacijsko podjetje Iskratel iz Kranja in IT podjetje S&T Slovenija, sta se z začetkom septembra združila v enotno družbo S&T Iskratel d.o.o., ki ohranja svoj sedež v Kranju.S tem se je zaključil proces združevanja, po tem, ko je julija 2020 družba S&T AG (danes Kontron AG) kupila 100% delež podjetja Iskratel.

Sorodno



Oglasi