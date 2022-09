V sredini meseca maja je GPS-ovratnica risinje Neže, potomke doseljenega risa Goruja in rezidentne risinje Teje, poslala signal smrtnosti, poročajo na spletni strani projekta Life Lynx. Projektni partnerji iz Biotehniške fakultete so takoj odšli na teren, kjer so na območju Lovske družine Struge na Dolenjskem v bližini lovske preže našli GPS-ovratnico, ki je bila vidno odtrgana na silo. O do ...