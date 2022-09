Zaradi stavke pilotov Lufthanse, v petek odpovedali več letov RTV Slovenija Piloti letalske družbe Lufthansa so po neuspelih pogajanjih z vodstvom za petek napovedali stavko. Skupno so tako odpovedali 800 petkovih letov v oziroma iz Frankfurta in Münchna, odpovedim se ni izognilo niti ljubljansko letališče Jožeta Pučnika.

