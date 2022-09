Sramotna poteza Fibe. "Evropskih prvakov se ne tretira tako!" #video Sportal Začetek evropskega prvenstva, vsaj glede igralnega dela, se je za slovensko košarkarsko reprezentanco začel z lepo zmago proti Litvi, a so imeli pred tem Slovenci neprijetno izkušnjo. Organizator je namreč nanje pozabil − avtobusa ni bilo pred hotelom, zato so se do dvorane odpravili kar s taksiji. "Te stvari se na tej ravni ne bi smele dogajati," je jasen Klemen Prepelič.

Sorodno

Oglasi