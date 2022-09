Za nevsakdanji spodrsljaj, ki se je pripetil slovenskim košarkarjem pred prvo tekmo na evropskem prvenstvu, ko so ostali brez prevoza do dvorane in zato morali do nje s taksiji, je kriv voznik avtobusa, je za STA sporočila Fiba. “Organizacijski komite evropskega prvenstva se je tudi uradno opravičil slovenski ekipi za nesrečni incident z avtobusom pred tekmo 1. septembra. Šlo je za napako voznika, ...