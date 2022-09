Ameriški milijarder posnema ruskega predhodnika SiOL.net Kaj razkrivajo številke pravkar končanega poletnega prestopnega roka? Z naskokom največ denarja so v nakup okrepitev vložili angleški klubi. Člani Premier League, podprti s ''televizijskim'' denarjem, so to poletje porušili rekord. Zapravili so kar 2,24 milijarde evrov, največ v zgodovini nogometa! Med klubi je bil največji zapravljivec Chelsea, največ novincev je pripeljal Nottingham, največji zaslužkar pa je postal Ajax. Zlasti po zaslugi Manchester Uniteda.

