Župan Občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu tradicionalno obišče eno od osmih osnovnih šol v občini. Ob začetku novega šolskega leta 2022/23 je obiskal OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in v večnamenskem domu pozdravil učenke in učence, ki letos prvič vstopajo v šolo, ter njihove starše. »Bodite ponosni na svoje otroke in jim pomagajte, saj danes šola zahteva močno sodelovanje staršev ...