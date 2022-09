FOTO: Jutri v Šentilju tradicionalna Ilgova nedelja Maribor24.si V Šentilju v teh dneh praznujejo Ilgovo. Gre za cerkveni praznik, tamkajšnja cerkev namreč nosi ime po svetniku sv. Ilju. Ob tej priložnosti so pripravili številne dogodke in prireditve, ki se bodo zaključili 10. septembra. Letošnje Ilgovo se je začelo 27. avgusta s koncertom Čukov (predskupini Levja kri in Orion kvintet), ki je potekal na ploščadi pred kulturnim domom v Šentilju, in nadaljevalo 3 ...

