Zaposlena v hotelu dohitela tatova in dobila ukradeni kolesi Primorske novice V Portorožu je nekdo ukradel dve kolesi giant, last hotela. Zaposlena je tatvino opazila in stekla za tatovoma, pri tem je eden od njiju padel. Zaposlena je oba dohitela in dobila kolesi nazaj, storilca pa sta pobegnila. Policisti obravnavajo kaznivo dejanje poskus drzne tatvine.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Cvetko Sršen

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Mitja Štular

Robert Golob