Pijan s tovornjakom zapeljal s ceste in zadel sršenje gnezdo Primorski dnevnik Nesreča, ki se je zgodila v četrtek popoldne, malo pred 16. uro, je razkrila, da je voznik tovornjaka pred tem popival. Ko so ga policisti preizkusili z alkotestom, se je ta ustavil pri rezultatu 1,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (2,4 promila), poročajo Primorske novice. 47-letni voznik, doma s Krasa, je peljal po cesti med Dutovljami in Skopim, med vožnjo ga je zaneslo, tako da je ...

