Urnaut: Pričakujemo povsem drugačno Nemčijo 24ur.com Slovenska odbojkarska izbrana vrsta bo v soboto, ob 17. uri prenos na POP TV in VOYO, igrala tekmo osmine finala svetovnega prvenstva in si v obračunu z Nemčijo skušala zagotoviti uvrstitev med osem najboljših reprezentanc sveta. Slovenci so Nemce v skupinskem delu gladko ugnali, a v taboru naših odbojkarjev so previdni in napovedujejo povsem drugačno tekmo od tiste pred dnevi.

