Slovenci pred vnovičnim zmenkom z Nemci: Veselimo se polnih Stožic 24ur.com Odbojkarska reprezentanca Slovenije se bo v osmini finala svetovnega prvenstva, ki ga spremljamo v Sloveniji in na Poljskem, pomerila z Nemčijo. Naša izbrana vrsta se bo z nemško tako srečala še drugič, prvi obračun pa so gladko dobili varovanci selektorja Georgeja Cretuja (3:0). Dvoboj bo v soboto ob 17. uri, prenašali pa ga bomo na POP TV in VOYO. "Veselimo se polnih Stožic," v en glas sporočaj...

