V kvalifikacijah od kajakašev obtičal le Ulan Valant, med kanuisti najhitrejša Božič in Savšek SiOL.net V današnjih kvalifikacijah letošnje finalne tekme za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v španskem La Seu d'Urgellu so se vse tri slovenske kajakašice Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak ter kajakaša Peter Kauzer in Martin Srabotnik prebili v sobotni polfinale. V kvalifikacijah je obtičal le Ulan Valant. Uspešni so bili tudi slovenski kanuisti. Luka Božič in Benjamin Savšek, vodilna...

