Celjski kajakaš Srabotnik do drugega mesta na svetovnem pokalu Celje.info Celjski kajakaš Martin Srabotnik je na sobotni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v španskem Seu d’Urgellu v Španiji zasedel drugo mesto in tako prišel do svojih drugih stopničk v svetovnem pokalu. Zmagal je Čeh Jiri Prskavec, ki je tudi slavil skupno zmago v pokalu. 26-letni Celjan Martin Srabotnik je odlično nastopil na finalu svetovnega pokala v Španiji in osvojil svoje druge st ...

