Pijan Vučić na sejmu: Spil sem že več kot 100 kozarcev, to zame ni nič 24ur.com Ob odprtju sejma Vinska vizija odprtega Balkana v Beogradu srbski predsednik Aleksandar Vučić ni skrival svoje ljubezni do vina. "Spil sem več kot 100 kozarcev, to zame ni nič," se je pohvalil. V nekem trenutku mu je njegova svetovalka poskušala vzeti kozarec iz rok, a si ga je vidno opiti predsednik hitro priboril nazaj.

