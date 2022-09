Kamere ujele pijanega srbskega predsednika: kozarca ni želel izpustiti iz rok #video SiOL.net Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je v Beogradu udeležil vinskega sejma in degustiranje različnih vin vzel izjemno resno. Po več kozarcih alkohola in vidni vinjenosti mu je svetovalka za odnose z javnostmi Suzana Vasiljević poskušala vzeti kozarec iz rok, a se Vučić ni dal. Vztrajal je pri svojem in nadaljeval s pitjem.

