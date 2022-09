Poskus goljufije na domu v Ankaranu 24ur.com Vedno več je poskusov goljufije na domu, nazadnje se je to zgodilo starostnici v Ankaranu. Od nje so zahtevali 10.000 evrov. Policisti pozivajo vse starostnike naj bodo pozorni, ko jim na vrata potrkajo neznanci, ki se izdajajo za nekaj drugega, kot so, in naj ne spuščajo vsakega v stanovanje ali hišo.

