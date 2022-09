Ne hodite z neznancina banko po denar Dnevnik V Ankaranu so neznanci starejšo žensko prepričevali, naj na banki dvigne 10.000 evrov. Ko bi jim izročila denar, bi preverili, ali so bankovci pristni (da niso ponarejeni). Moški jo je celo peljal na banko, ker sama ne more hoditi, vendar ji na...

