Kranjski mestni odbori strank SDS, NSi in SLS za župana Kranja na prihajajočih lokalnih volitvah podpirajo Iva Bajca, ki se je danes v Kranju kot prvi izmed kandidatov tudi javno predstavil. Predsedniki odborov so na skupni predstavitvi izpostavili, da je Bajec človek, ki lahko da Kranju nov zalet in nov zagon. Ivo Bajec se je za mesto kranjskega župana potegoval že pred štirimi leti, ko je s skor ...