Celjani nasmejani v Kopru, v Novi Gorici brez zmagovalca SiOL.net V obdobju, ko se dežela na sončni strani Alp predaja košarkarski in odbojkarski evforiji, so najboljši slovenski klubi vstopili v 8. krog. Za uvod sta se Gorica in Mura razšli brez golov in zmagovalca. Zatem so Celjani vknjižili veliko zmago na gostovanju pri Kopru (2:0). Zmaji bodo rekordno osmo zaporedno zmago lovili proti Domžalam, prvak Maribor bo gostil Tabor, Radomljani pa v sklepnem dejanju kroga Bravo.

