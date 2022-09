Pahor ob začetku Drage poudaril nujnost zavračanja sovraštva in razdvajanja Radio Ognjišče Demokracija in osamosvojitev sta bila nujna predpogoja za resnično narodno enotnost, a tudi v uveljavljenih demokracijah se pojavljajo razdiralne in sovražne tendence, ki jih moramo zavrniti, če želimo živeti skupaj in v miru, je v današnjem nagovoru ob začetku 57. študijskih dni Draga opozoril predsednik republike Borut Pahor.



