Študijski dnevi Draga na Opčinah [FOTO] Družina

Študijski dnevi Draga tradicionalno potekajo na Tržaškem prvi konec tedna v septembru vse od leta 1966. Od tedaj povezujejo slovenske rojake iz matične domovine ter Italije, avstrijske Koroške in zdomstva. Temeljna izhodišča srečanj Draga so slovenstvo, krščanstvo, demokracija in strpni dialog.

