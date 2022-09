Danes so Mariborčani končno dočakali otvoritev prvega pasjega parka. Hkrati vse do 13. ure poteka zbiranje hrane in drugih potrebščin za Zavetišče za živali Maribor. Pasji park se nahaja med Kadetnico Maribor, Engelsova ulica 15, in ograjo športnega parka. Park, v dolžini 100 metrov in širini 10 metrov, je razdeljen v dva dela, eden je namenjen manjšim psom, drugi tistim večjim. Oba dela sta oprem ...