Vrata je slavnostno odprl župan Saša Arsenovič, ključ pa mu je prinesel podžupanjin kuža. Oglasili so se še Josip Rotar, mestni svetnik Liste za kolesarje in pešce, Neva Pipan iz Kabineta župana MO Maribor in mag. Darinka Lečnik Urbancl, podpredsednica Kinološkega društva za reševalne pse REPS. Za majhne in velike Prvi pasji park v Mariboru, Pasji Park Tabor, je v velikost skoraj 1.000 kvadratnih ...