Treningi napovedujejo boj treh ekip za "pole position" SiOL.net Tudi tretji prosti trening napoveduje bitko treh in ne le dveh ekip za prvi štartni položaj na VN Nizozemske. Na prvih treh mestih so bili namreč Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) in Max Verstappen (Red Bull). Kvalifikacije se začnejo ob 15.00.

