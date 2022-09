Nemci v drugem polčasu pohodili plin in premagali BiH RTV Slovenija Košarkarji Nemčije so v prvem obračunu dneva v "slovenski" skupini premagali Bosno in Hercegovino z 92:82, ki pa je bila vse prej kot lahka. Derbi dneva je dvoboj med Litvo in Francijo ob 17. 45.

