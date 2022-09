Anketa: Tesen dvoboj med Logarjem in Pirc Musarjevo! Demokracija Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Javnomnenjska anketa agencije Parsifal razkriva tesno razliko med Natašo Pirc Musar in Anžetom Logarjem (le 0,3 odstotne točke). Sledijo jima Alojz Kovšca, Vladimir Prebilič, Ivo Vajgl, Sabina Senčar in Nina Krajnik. Javnomnenjska anketa Parsifal je med 30. avgustom in 2. septembrom kot prva izmerila razpoloženje med volivci po odstopu kandidatke Gibanja Svoboda Ma ...

