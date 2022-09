Medtem ko je Mediana pred dnevi objavila svoje rezultate in zatrdila, da tako vlada kot tudi stranka Roberta Goloba v politično jesen vstopata z rekordno podporo, pa rezultati agencije Parsifal kažejo, da podpora pada Gibanju Svoboda in Levici, medtem ko stranki SDS narašča. Me tistimi, ki bi se udeležili volitev, je razlika med največjo vladno in opozicijsko stranko le še slabe 4 odstotne točke. ...