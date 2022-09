Po grozljivem napadu v mariborskem parku 22-letnik pridržan Maribor24.si Ta je zdaj na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, so potrdili na Policijski upravi (PU) Maribor. Policisti so osumljenca že prijeli. Kot je danes na spletu prvi poročal Večer, ki se naslanja na vire blizu policiji, je 22-letnik dekletu, ki je v kritičnem stanju, “odrezal palec, jo do neprepoznavnosti iznakazil po obrazu, porezal po ušesu in nekajkrat zabodel v predel trebu ...

Sorodno































Oglasi Omenjeni Klinični center

Maribor

Večer Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar

Anže Logar