Luka vzel sekiro in nož ter jo iznakazil Slovenske novice Ker je 20-letna Mariborčanka zavračala njegovo ljubezen, naj bi jo 22-letni Luka Gašparič napadel s sekiro in nožem. Odsekal ji je palec, jo porezal po obrazu in tudi večkrat zabodel.

