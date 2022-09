Poslanci se vračajo k rednemu delu Lokalec.si Potem ko so se poslanci po parlamentarnih počitnicah minuli teden vrnili v poslanske klopi, se bodo v prihodnjem tednu posvetili rednemu delu. Zasedala bodo nekatera delovna telesa, poslanci bodo med drugim razpravljali o vprašanju varovanja meje s Hrvaško ter pomoči kmetijstvu zaradi suše in dviga cen energentov. Poslanci so se v poslanske klopi po počitnicah uradno vrnili 1. septembra, a v minul ...

