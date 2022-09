V Jabljah državno tekmovanje oračev in dijakov biotehniških šol Dnevnik V Jabljah danes in v soboto poteka 65. državno tekmovanje oračev in 27. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol v oranju. Najboljši slovenski orači ter dijaki in študenti se merijo v oranju strnišča in ledine, ženske pa v...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana

ZOTKS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Goran Dragić

Luka Dončić