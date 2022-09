Prizor na tej fotografiji je iz zadnje julijske sobote leta 1986. V Dolenjskem listu smo ga pospremili z zapisom: »S krškega polja in z drugih ravninskih predelov so takšni pripomočki za mlatev izginili že pred leti, saj jim žito požanjejo kombajni in zrnje sproti pospravijo v vreče. Na gorjanskih strminah pa ženske še vedno žanjejo s srpi. Potem zmlatijo snopje z mlatilnico, ki ji mora streči pr ...