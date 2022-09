»Gorenjce je treba vprašati, kje rastejo najlepši gorenjski nageljni. Veste, kje? Na Dolenjskem,« se je pošalil Franc Češek z Narpla (nad Krškim). Ampak to, da so »najlepši« na Dolenjskem, ni šala. Res so lepi nageljni na Narplu na tistem ganku: kako košati so in koliko cvetov imajo! Franc je njihov vrtnar. preberite več » ...