Antony debitiral z golom in vragi so premagali vodilni Arsenal SiOL.net Šesti krog angleške premier lige se je začel z mestnim derbijem med Evertonom in Liverpoolom, ki se je razpletel brez golov in končal z odmevno zmago Manchestra Uniteda s 3:1 proti Arsenalu. Manchester City je gostoval pri Aston Vili, tekma se je končala brez zmagovalca (1:1), je pa Erling Haaland dosegel že svoj deseti gol.

Sorodno



Oglasi