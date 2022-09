Hokejisti SŽ Olimpije so v 2. krogu lige prvakov v skupina B izgubili v nemškem Wolfsburg, Grizzlys so zmagali s 7:2 (3:0, 1:1, 3:1). Na drugi tekmi skupine je finski Turku doma izgubil s švicarskim Zugom z 0:4, slednji so tako dobili še drugo tekmo sezone v skupinskem delu tega tekmovanja.



Več na Ekipa24.si