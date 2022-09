Zmaji danes proti grizlijem v Wolfsburgu, Kuralt in Muršak podajalca SiOL.net Hokejisti Olimpije se bodo nocoj ob 19. uri v drugem krogu lige prvakom v Nemčiji pomerili z Wolfsburgom. Zmaji so tekmovanje v petek odprli na Finskem in se dobro upirali Turkuju (2:3), medtem ko so grizliji v Wolfsburgu z 2:5 izgubili proti švicarskemu Zugu. Je napočil čas za zgodovinsko zmago čete Mitje Šivica?

