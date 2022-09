Berrettini in Ruud prva četrtfinalista New Yorka SiOL.net Italijan Matteo Berrettini in Norvežan Casper Ruud sta prva četrtfinalista teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Njun medsebojni obračun za preboj v polfinale bo na sporedu v torek.

