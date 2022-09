V soboto in nedeljo, 10. in 11. septembra, bo potekala preplastitev križišča Šentjernejske, Kandijske, Belokranjske in Levičnikove ceste v Žabji vasi. Gradbeni izvajalec CGP bo asfaltiranje vozišča izvajal med 7. in 19. uro, v tem času bo v križišču urejena delna zapora, sporočajo z rotovža. Promet bo potekal izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem, po 19. uri bo znova urejen dvosmerno. preb ...