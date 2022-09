V soboto popolna zapora ceste Horjul–Vrhnika Dnevnik V soboto, 10. septembra, bo med 7. in 19. uro popolna zapora ceste Horjul–Vrhnika zaradi rekonstrukcije ceste in nadomestnih gradenj objektov. Obvoz bo urejen skozi Brezovico in Dobrovo. vl

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Borut Pahor

Primož Roglič