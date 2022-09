Franc Šterban za umor žene obsojen na 15 let zapora RTV Slovenija Okrožno sodišče v Krškem je danes 81-letnemu Francu Šterbanu iz Brestanice za umor žene prisodilo 15 let zapora. Po besedah sodnika je to spodnji minimum, ki mu ga je lahko izrekel glede na težo kaznivega dejanja.

