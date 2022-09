Za umor žene 15 let zapora Lokalec.si Okrožno sodišče v Krškem je danes 81-letnemu Francu Šterbanu iz Brestanice za umor žene prisodilo 15 let zapora. Po besedah sodnika je to spodnji minimum, ki mu ga je lahko izrekel glede na težo kaznivega dejanja. Šterban je sicer že marca dejanje priznal. Ženo naj bi umoril, ker naj bi mu ukradla denar, prislužen z delom v tujini. Šterbana je obtožnica bremenila, da je novembra lani s sekiro umor ...

