Večer za ljubitelje narodno-zabavne glasbe - izbrali boste najboljšo polko in najboljši valček RTV Slovenija Od 20. 00 naprej bo na TV SLO 1 potekal že 25. festival Slovenska polka in valček, na katerem se bo 12 ansamblov potegovalo za dve nagradi – za najboljšo polko in najboljši valček. Obe zmagovalni pesmi bo izbralo občinstvo.

