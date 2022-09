V Kamniku 50. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine RTV Slovenija V Kamniku se danes začenjajo jubilejni, 50. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Slavnostno odprtje bo ob 17. uri z nagovorom kamniškega župana Mateja Slaparja ter nastopom Mestne godbe Kamnik in Društva kamniških mažoretk Veronika.

